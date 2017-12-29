В Башкирии охранное предприятие задолжало 200 тысяч своим сотрудникам

Возбуждено уголовное дело.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО ЧОП «Маяк» по статье «полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

Следствие считает, что с июня по октябрь 2017 года, имея задолженность по заработной плате и иным установленным выплатам не менее 200 тысяч рублей перед 4 работниками организации, руководство из иной личной заинтересованности не приняло мер к выплате заработной платы. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность.