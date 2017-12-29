В Башкирии охранное предприятие задолжало 200 тысяч своим сотрудникам

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО ЧОП «Маяк» по статье «полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.
Следствие считает, что с июня по октябрь 2017 года, имея задолженность по заработной плате и иным установленным выплатам не менее 200 тысяч рублей перед 4 работниками организации, руководство из иной личной заинтересованности не приняло мер к выплате заработной платы. При этом организация располагала возможностью погасить задолженность.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководящего состава ЧОП, причастных к совершению преступления. Принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении.