В Башкирии деревообрабатывающее предприятие закрыли по решению суда

Причиной стала угроза пожара.

По решению суда деревообрабатывающее предприятие «ПалетОпт» в Стерлитамаке прекратило свою работу до устранения нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

На предприятии отсутствовала пожарная сигнализация, нарушена изоляция электропроводки, а производственные помещения захламлены опилками. Из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности в лесоперерабатывающем цеху в июле 2017 года произошло возгорание, однако руководство предприятия нарушения не устранило.