В Башкирии деревообрабатывающее предприятие закрыли по решению суда

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Причиной стала угроза пожара.
По решению суда деревообрабатывающее предприятие «ПалетОпт» в Стерлитамаке прекратило свою работу до устранения нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На предприятии отсутствовала пожарная сигнализация, нарушена изоляция электропроводки, а производственные помещения захламлены опилками. Из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности в лесоперерабатывающем цеху в июле 2017 года произошло возгорание, однако руководство предприятия нарушения не устранило.
Прокуратура потребовала в судебном порядке запретить ООО «ПалеОПТ» производство до тех пор, пока нарушения не будут устранены.
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