Следствие выясняет, как погибшая девочка из Кармаскалов оказалась в Уфе

Тело 14-летней восьмиклассницы из Кармаскалов Полины Ивановой было найдено рядом с железнодорожными путями.

Сейчас следствие выясняет, по какой причине и каким образом Полина из Кармаскалов попала в пригород Уфы и что является причиной ее гибели – самоубийство, несчастный случай или некое криминальное событие.

Девочка пропала непосредственно незадолго до новогоднего бала. Стало известно также и о существовании видео, на котором девочка попала в кадр незадолго до своей странной гибели.

Как сообщили в ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, поиски Полины начались с этого скриншота. Видео было сделано в 16.00 в день ее исчезновения на выходе из местной школы. Чуть позже она была снята камерой видеонаблюдения, проходящей мимо ресторана восточной кухни в Кармаскалах, далее она вновь оказалась в кадре уличной видеокамеры. Было заметно, что Полина куда-то спешит.

Напомним, пару дней назад, когда Полина не вернулась домой, обеспокоенные близкие обратились в полицию. Стражи порядка вместе с волонтерами начали прочесывать местность. А спустя 11 часов тело Полины было найдено далеко от дома, рядом с железной дорогой.

Изучение контактов Полины в соцсетях показало, что она состояла в 800 группах, среди которых, однако, не нашлось печально известных кубов самоубийц. В последнее время девочка увлекалась течением аниме, связанным с просмотром японских мультфильмов. Один из ее последних постов содержит благодарность ее лучшим друзьям – интернету, книгам, сериалам натолкнула на мысли о подростковом одиночестве. Родители подозревали, что у девочки есть проблемы в общении со сверстниками, педагоги тоже констатировали эту черту характера Полины.

До сих пор непонятно, как она оказалась в Уфе, собиралась ли с кем-то встретиться или хотела найти в столице подарок для кого-то из близких. Пока неизвестно, как и зачем Полина добралась из Кармаскалов в Уфу, как, где и с кем провела весь день.

Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой должно быть будет принято процессуальное решение.

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