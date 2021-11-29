В Башкирии бывший ритуальщик убил знакомого и закопал тело в чужую свежую могилу

В Башкирии бывший ритуальщик убил знакомого и закопал тело в чужую свежую могилу
В Башкирии бывший ритуальщик убил знакомого и закопал тело в чужую свежую могилу
Сегодня, 17:55ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: Следком РБ
Теперь 21-летний житель Кумертау предстанет перед судом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

1 июня 2021 года жительница Башкирии сообщила о пропаже своего 25-летнего сына в полицию. Сделала она это не сразу - молодой человек жил отдельно и мог не всегда быть на связи.

Следователи провели необходимые действия и вышли на знакомого пропавшего, который после исчезновения мужчины почти сразу уехал в Москву. Вскоре нашли свидетеля, который на допросе признался, что его товарища убили.

Как установлено следствием, под утро 11 мая 2021 года в Кумертау обвиняемый и пропавший поссорились, будучи пьяными. Причиной ссоры стало то, что парень, считавшийся пропавшим, переписывался с девушкой обвиняемого, находясь в тюрьме. Злоумышленник предложил потерпевшему и его знакомому выехать за город, чтобы выяснить отношения, на что они согласились. Прибыв на берег реки «Мелеуз» в пригороде Кумертау между мужчинами произошла драка, во время которой они оба упали с обрыва в реку. В результате обвиняемый попросту утопил своего соперника. Поскольку в то время мужчина работал в ритуальной сфере, он решил вывести тело потерпевшего на кладбище и похоронить его в чужой могиле.

- Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и указал местонахождение тела потерпевшего. Свидетель длительное время хранил молчание, поскольку опасался расправы со стороны обвиняемого и его приятелей, во время конфликта он также подвергся избиению со стороны обвиняемого, - сообщили в следкоме Башкирии.

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