Замначальника отдела МЧС по Уфе погиб во время охоты

Трагедия произошла у деревни Красный Восток (Куюргазинский район РБ) днем 27 ноября. Во время охоты 62-летний житель села Ермолаево стрелял в лося, один из девять выстрелов попал в плечо замначальника отдела МЧС по Уфе Рената Абдульманова. Выстрелы произведены из зарегистрированного охотничьего карабина. По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ Алика Шарафутдинова, Ренат Абдульманов был в отпуске и охотился с друзьями, стоял в загоне.