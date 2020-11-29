Замначальника отдела МЧС по Уфе погиб во время охоты

Трагедия произошла у деревни Красный Восток (Куюргазинский район РБ) днем 27 ноября. Во время охоты 62-летний житель села Ермолаево стрелял в лося, один из девять выстрелов попал в плечо замначальника отдела МЧС по Уфе Рената Абдульманова. Выстрелы произведены из зарегистрированного охотничьего карабина. По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ Алика Шарафутдинова, Ренат Абдульманов был в отпуске и охотился с друзьями, стоял в загоне.
Пострадавшего отправили в центральную районную больницу, но по дороге он скончался от полученного ранения. Ему было 39 лет.
Главное управление МЧС России по РБ приносит соболезнования родственникам и близким в связи с невосполнимой утратой.
Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности уже дал признательные показания, карабин изъят. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.