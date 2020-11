В Башкирии столкнулись иномарка и грузовик, водитель легкового автомобиля погиб

Водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где скончался не приходя в сознание.

ДТП произошло поздно ночью 27 ноября в Краснокамском районе на 55 км автодороги Дюртюли — Нефтекамск. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, предварительно известно, что столкнулись «Ford Focus» под управлением 34-летнего местного жителя и встречный грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 30-летний житель Нефтекамска. В результате ДТП водитель легкового автомобиля с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу, где не приходя в сознание скончался. Проводится разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП. Всего 27 ноября на дорогах республики произошло 5 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.

