В Башкирии пьяная женщина приревновала своего мужа и ударила его вилкой в глаз

Вечером 27 ноября в доме по ул. Речная в д. Саргамыш (Салаватский район) между женой и мужем произошла ссора на фоне совместного распития алкоголя. По словам женщины, она сильно разозлилась из-за ревности к мужу, из-за чего ссора переросла в драку, а женщина нанесла мужчине удар вилкой в глаз.