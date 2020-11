В Башкирии пьяная женщина приревновала своего мужа и ударила его вилкой в глаз

После происшествия женщина была задержана, пострадавший — доставлен в местную больницу.

Вечером 27 ноября в доме по ул. Речная в д. Саргамыш (Салаватский район) между женой и мужем произошла ссора на фоне совместного распития алкоголя. По словам женщины, она сильно разозлилась из-за ревности к мужу, из-за чего ссора переросла в драку, а женщина нанесла мужчине удар вилкой в глаз. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 29-летняя подозреваемая задержана, она созналась в содеянном и дала показания. Мужчина 1983 г. р. с серьезным ранением глаза был доставлен в Центральную районную больницу. Поскольку у подозреваемой на иждивении находится ребенок (6 лет), было принято решение оставить ее под домашним арестом. После проведения проверки и получения результатов медицинской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter