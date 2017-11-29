Волна вирусов-троянов атакует банки России

Эксперты по кибепреступлениям сделали заявление о новой волне массового распространения вирусов-троянов, обнаруживающихся на Android-смартфонах.

Как пишет издание Dni.ru, программа выдает себя за мобильные приложения ведущих банков России с целью кражи средств со счетов пользователей.

Специалисты компании Group-IB, которые занимаются предотвращением и расследованием киберпреступлений, сообщили, что трояны распространяются не через официальный магазин Google Play, а посредством рекламных объявлений в поисковых системах. Пользователи попадаются на уловки злоумышленников, пытаясь найти мобильное приложение банка для загрузки.

На первых страницах поисковиков они видели рекламу приложения. Затем пользователи переходили по ссылке, где сервис запускал переадресацию на сторонний ресурс. Там находилось приложения для загрузки, содержащее вирус.