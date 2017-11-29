В Башкирии прокуратура потребовала уволить главу сельсовета

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Мужчина был осужден за присвоение чужого имущества.
Глава Сейтяковского сельсовета в Балтачевском районе осужден за присвоение чужого имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В августе 2015 года Назиль Мифтахов присвоил часть денег, которые выделили для установки колодца общественного пользования. Чиновник заключил фиктивный договор на выполнение работ и подписал подложный акт об их выполнении. А в 2016 году глава сельсовета завысил стоимость материалов для установки спортивной трибуны на хоккейной площадке.
Осужденный после вступления приговора в силу полномочия не сложил, вследствие чего прокуратура внесла представление с требованием рассмотреть вопрос о его отставке. На внеочередной сессии совета глава с занимаемой должности уволился.
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