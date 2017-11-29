В Башкирии прокуратура потребовала уволить главу сельсовета

Мужчина был осужден за присвоение чужого имущества.

В августе 2015 года Назиль Мифтахов присвоил часть денег, которые выделили для установки колодца общественного пользования. Чиновник заключил фиктивный договор на выполнение работ и подписал подложный акт об их выполнении. А в 2016 году глава сельсовета завысил стоимость материалов для установки спортивной трибуны на хоккейной площадке.