В Башкирии посадили членов банды, угрожавшей расправой бизнесменам

Подсудимые грабили, угрожали физической расправой коммерсантам и устраивали разбой с применением оружия.

Три жителя Бирска и два уфимца признаны виновными по шести статьям: «Вымогательство», «Разбой», «Грабеж», «Угон», «Похищение паспорта» и «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в 2014-2015 годах в Бирске и Бирском районе группа вымогала крупные суммы денег у предпринимателей за общее покровительство бизнеса. Угрожая физической расправой подсудимые требовали от коммерсантов и таксистов передачи до шести миллионов рублей.

Также группировка совершила несколько разбойных нападений и грабеж с применением травматического оружия и бит.