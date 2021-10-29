В Уфе под суд отправили мужчину, который зарезал жену и тещу, ставшую свидетелем

29 октября 2020 года, ровно год назад в Уфе были обнаружены тела двух женщин с колото-ножевыми ранами, спустя год расследование завершили, сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Сегодня стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении 45-летнего уфимца. Его обвиняют в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление. В пресс-службе следкома Башкирии рассказали о преступлении, совершенном ровно год назад, 29 октября 2020 года. В этот день в квартире в уфимской Черниковке были найдены тела 44-летней женщины и ее матери 69 лет, их обнаружил родственник женщин, которого обеспокоил тот факт, что женщины долгое время не отвечали на звонки. по прибытии правоохранители обнаружили, что обе женщины были зарезаны, уточняется, что колото-резаные раны у женщин были множественными. Следователи, криминалисты и полицейские оперативно установили, что к убийству причастен супруг 44-летней женщины, он же зять 69 летней женщины. Его задержали, и под тяжестью доказательств собранных правоохранителями, сознался в содеянном. Как выяснилось, между мужчиной и его женой, которые в тот вечер принимали на грудь, произошла ссора, в ходе которой муж и нанес жене множественные ранения ножом. Женщина скончалась на месте, но тут домой вернулась теща мужчины, он нанес множественные ранения и ей, чтобы не оставлять свидетелей своего преступления. Место преступления мужчина оперативно покинул, две недели бродяжничал по Уфе, но не выдержав такого образа жизни обратился в социальный центр помощи бездомным, там его и задержали правоохранители. После того как обвиняемый подпишет обвинительное заключение по делу, дело отправится в Верховный суд Башкирии для рассмотрения.

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