В Башкирии задержали 57-летнего педофила, который развращал 8-летнюю девочку в авто

В Башкирии задержали 57-летнего педофила, который развращал 8-летнюю девочку в авто
В Башкирии задержали 57-летнего педофила, который развращал 8-летнюю девочку в авто
Вчера, 11:59ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
14 октября 2021 года он предложил детям подвезти их до дома, мальчика он не тронул, но нарушил половую неприкосновенность девочки, сообщает Следком Башкирии.

По подозрению в преступлении против половой неприкосновенности малолетней правоохранители задержали 57-летнего жителя Белебеевского района Башкирии. Следствие полагает, что пару недель назад, 14 октября злоумышленник предложил 8-летним школьникам в Чишминском районе подвезти их от школы до дома, мальчика он благополучно высадил, а в отношении девочки прямо в авто совершил неуточненные противоправные действия, относительно её половой неприкосновенности. Подозреваемый уже признался в совершении преступления.

В данный момент правоохранители проводят первоначальные следственные действия, также решается вопрос об избрании 57-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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