В Башкирии в аварии с погрузчиком пострадали два взрослых и ребёнок

В Башкирии в аварии с погрузчиком пострадали два взрослых и ребёнок

Вчера, 09:17ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера, 28 октября, в Туймазинском районе Башкирии водитель отечественного авто въехали в стоящий впереди погрузчик. По данным ГИБДД республики, есть пострадавшие.

Авария произошла на 13 километре автодороги Туймазы-Октябрьский. За рулём ВАЗ-2114 находилась 64-летняя женщина, когда машина врезалась в стоящий впереди экскаватор-погрузчик. Предположительно спецтехника поворачивала налево и пропускала встречный транспорт. Водитель отечественной машины, 44-летняя пассажирка и 10-летний мальчик были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дела.

Напомним, 23 октября в Уфимском районе 22-летний водитель ВАЗ-2114 въехал в стоящий на краю дороги пескоразрабатывающий КамАЗ. Молодой человек скончался на месте ДТП.

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