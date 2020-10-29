В Башкирии в аварии с погрузчиком пострадали два взрослых и ребёнок

Авария произошла на 13 километре автодороги Туймазы-Октябрьский. За рулём ВАЗ-2114 находилась 64-летняя женщина, когда машина врезалась в стоящий впереди экскаватор-погрузчик. Предположительно спецтехника поворачивала налево и пропускала встречный транспорт. Водитель отечественной машины, 44-летняя пассажирка и 10-летний мальчик были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дела.