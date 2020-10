Поисковый отряд «Отклик» рассказал о пропаже 13-летней Карины Зайцевой из Ишимбая.

Как сообщают поисковики, 29 октября девочка ушла из дома в неизвестном направлении. Особые приметы: рост 152 сантиметра, полное телосложение. В день пропажи Карина Зайцева была одета в вязаную темно-синюю шапку, зимнюю черную куртку, темно-синие спортивные брюки, летние черные кроссовки с белой подошвой. Photo: Поисково-спасательный отряд «Отклик» Если кто-то обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 89871060601 или 02.

