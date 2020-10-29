Умер экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов

Умер экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов

Вчера, 11:32ПроисшествияАнна КононоваPhoto: wikipedia.org
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на пленарном заседании сообщил о смерти гендиректора Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерации Амира Ишемгулова.

По словам Толкачева, депутат скончался от продолжительной болезни. Память погибшего почтили минутой молчания.

Это тяжелая утрата не только для семьи, друзей, коллег усопшего, но и для всей республики. Амир Ишемгулов был активным законодателем, и, кроме того, одним из лучших пчеловодов Башкортостана. Он много сил вложил в развитие этой отрасли, популяризацию продуктов пчеловодства нашей республики по всей стране и за рубежом, сказал Константин Толкачев.

В 1998 году Амир Ишемгулов стал инициатором создания Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерации. Он был профессором биологических наук. В 2013 году Ишемгулов стал депутатом Госсобрания. С 2015 по 2018 год возглавлял Всемирный курултай Башкирии. Он являлся заслуженным деятелем науки РФ, заслуженным работником сельского хозяйства Башкирии.

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