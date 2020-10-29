Умер экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов

Это тяжелая утрата не только для семьи, друзей, коллег усопшего, но и для всей республики. Амир Ишемгулов был активным законодателем, и, кроме того, одним из лучших пчеловодов Башкортостана. Он много сил вложил в развитие этой отрасли, популяризацию продуктов пчеловодства нашей республики по всей стране и за рубежом, сказал Константин Толкачев.