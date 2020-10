Ученик школы в Лесозаводске угрожал убить учителя за неудовлетворительную оценку

Семнадцатилетний ученик одной из школ Лесозаводска угрожал учителю из-за полученной неудовлетворительной оценки.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел в конце прошлого года. Находясь наедине с учителем английского языка в кабинете подросток начал оскорблять педагога и угрожать физической расправой. Причиной агрессивности ученика является неудовлетворительная оценка за полугодие. Правоохранители отмечают, что подросток предпринял действия, из-за которых у учителя был реальный повод испугаться за свою жизнь. Известно, что после возбуждения уголовного дела родители подростка выплатили пострадавшей компенсацию морального вреда и назначенный штраф. Ввиду примирения сторон после уголовное преследование было прекращено.

