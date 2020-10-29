Ученик школы в Лесозаводске угрожал убить учителя за неудовлетворительную оценку

Ученик школы в Лесозаводске угрожал убить учителя за неудовлетворительную оценку

Вчера, 17:16ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Семнадцатилетний ученик одной из школ Лесозаводска угрожал учителю из-за полученной неудовлетворительной оценки.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел в конце прошлого года. Находясь наедине с учителем английского языка в кабинете подросток начал оскорблять педагога и угрожать физической расправой. Причиной агрессивности ученика является неудовлетворительная оценка за полугодие. Правоохранители отмечают, что подросток предпринял действия, из-за которых у учителя был реальный повод испугаться за свою жизнь. Известно, что после возбуждения уголовного дела родители подростка выплатили пострадавшей компенсацию морального вреда и назначенный штраф. Ввиду примирения сторон после уголовное преследование было прекращено.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы