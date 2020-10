В Москве у предпринимателя украли из автомобиля сумку, в которой лежало три с половиной миллиона рублей.

По сообщению газеты “Известия” инцидент произошел возле кредитно-финансового учреждения, куда предприниматель приехал, чтобы обменять деньги. Когда бизнесмен и сопровождающий его мужчина вышли из автомобиля, на них напали грабители, которые распылили газообразное вещество из баллончика, схватили сумку с деньгами и скрылись. Потерпевший пытался их догнать, но не смог. Сообщается, что одного из подозреваемых правоохранители уже задержали.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter