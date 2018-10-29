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Во Франции девушка получила ожоги 90% тела из-за антибиотика
Сюжеты:
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Jinquan

Во Франции девушка получила ожоги 90% тела из-за антибиотика

Сегодня, 21:16Происшествия
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