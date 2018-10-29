В Башкирии ведется поиск извращенца, напугавшего школьницу

Серьезное ЧП, происшедшее в субботу утром, всколыхнуло город Сибай. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По уточненным данным, 27 октября в 7:20 утра в парке Маяковского в Сибае 15-летняя школьница столкнулась с мужчиной, который, как следует из сообщения пресс-службы МВД по РБ, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Перепуганная девочка побежала домой и рассказала о происшедшем своему отцу, а тот обратился в полицию.

Был составлен фоторобот извращенца. На вид ему 40–45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности, брюнет, на голове есть седые волосы.

Был одет в темную куртку и джинсы синего или черного цвета.

Если кто-то располагает информацией о хулигане, просьба позвонить по телефонам в Сибае: 8 (34775) 5-45-02, 5-44-02 или 02.