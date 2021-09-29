В Уфе возбудили уголовное дело, связанное с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»

Утвержденные документы однако мало влияли на реальное состояние оборудования, которое оказалось не только не новым, но и неисправным. Известно что аппарат «фонил», предполагается, что происходило это именно по причине неправильно выполненном ремонте стен, а также по причине недостачи специальной «баритовой смеси», которой и заправляют томографы. Выяснилось и то, что строительно-монтажные, а также отделочные работы фирма выполнила настолько плохо, что сумма ущерба составила более миллиона рублей – 1,2 миллиона рублей.