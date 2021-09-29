В Уфе руководителя проекта предприятия «УЗЭМИК» поймали на коммерческом подкупе

В Уфе руководителя проекта предприятия «УЗЭМИК» поймали на коммерческом подкупе
В Уфе руководителя проекта предприятия «УЗЭМИК» поймали на коммерческом подкупе
Сегодня, 15:21ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Расследование уголовного дела по статье о коммерческом подкупе в отношении обвиняемого уже завершено и передано в суд.

Стало известно, что бывший ведущий инженер по технадзору за строительством проекта на предприятие «УЗЭМИК» в 2019 году потребовал у подрядчика выплачивать ему 5% от суммы подписанных актов, в противном случае представителя строительной фирмы ждут неприятности при сдаче объектов. Так, поддавшись на угрозы со стороны сотрудника УЗЭМИКа, подрядчик согласился с данными условиями и, как сообщает СК Башкирии, в период с 2019 по 2020 года «подарил» ведущему инженеру «Ладу Ларгус», бытовую технику, топливную карту на 260 тысяч рублей, стройматериалы и само собой в дар было отдано более 1,4 миллиона рублей.

Известно, что злоумышленника задержали при передаче очередной взятки. Занятно, что на встречу обвиняемый приехал на «подаренной» «Ладе Ларгус».

Сообщается, что расследование завершено, а уголовное дело о коммерческом подкупе уже передано в суд. Между тем сам подозреваемый вину не признает.

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