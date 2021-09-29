В центре Уфы мужчина скончался на пешеходном переходе

В центре Уфы мужчина скончался на пешеходном переходе
В центре Уфы мужчина скончался на пешеходном переходе
Сегодня, 13:43ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Сообщается, что его смерть не связана с действиями водителей.

Сегодня, 29 сентября около полудня произошла достаточно страшная ситуация, в результате которой тело пожилого мужчины оказалось на проезжей части, а точнее на пешеходном переходе на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима. Заметим, что перед площадью перед домом профсоюзов дорога практически полностью состоит из пешеходных переходов, и водители там не лихачат.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что по одной из версий водитель иномарки Volkswagen Polo на нерегулируемом пешеходном переходе пропустил пешехода. Однако перейти дорогу 68-летний мужчина так и не смог, он стал падать и при падении задел автомобиль, который следовал мимо.

Медики, прибывшие на место происшествия, предположили, что смерть 68-летнего пешехода была естественной и наступила по состоянию здоровья. Однако все обстоятельства странного случая на оживленном перекрестке продолжают устанавливать.

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