В Челябинской области грузовой поезд наехал на легковую машину

В Челябинской области грузовой поезд наехал на легковую машину
В Челябинской области грузовой поезд наехал на легковую машину
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: pixabay.com
В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем, который пытался переехать железнодорожные пути не по переезду.

Как сообщает fedpress.ru, необычное ЧП произошло на перегоне Синеглазово. Хотя машинист локомотива применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Находившиеся в автомобиле два человека получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас транспортная прокуратура выясняет, как машина оказалась на путях в не предназначенном для переезда железной дороги месте. Также будет дана оценка действиям бригады поезда.

Уже известно, что водителя легкового автомобиля привлекут к ответственности в связи с нарушением ПДД и порчей инфраструктуры и имущества железной дороги. У тому же он работал в качестве таксиста, не имея соответствующего разрешения.

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