В Башкирии были замечены сбежавшие две недели назад заключенные

В Башкирии были замечены сбежавшие две недели назад заключенные
В Башкирии были замечены сбежавшие две недели назад заключенные
Сегодня, 13:28ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба управления ФСИН по РБ
Между тем родственники заключенных предполагают, что их уже нет в живых.

Сбежавших две недели назад заключенных заместили в селе Маядык в Дюртилинском районе. Об этом изданию UFA1.RU сообщили очевидцы. Так, согласно предоставленной информации, мужчины находились на свалке и разговаривали. Отмечено было и то, что алкогольных напитков при них не было.

Между тем, жена одного из заключенных считает, что ее супруга - Сергея Камардина - на такое опрометчивое решение спровоцировали, также она полагает, что возможно его уже нет в живых.

Напомним, что заключенные Сергей Чирков и Сергей Камардин, которым 29 и 27 лет соответственно, сбежали из уфимской колонии-поселения еще 15 сентября. Ранее сообщалось, что мужчины могли передвигаться на автомобиле с блатными номерами, однако очевидцы рядом с ними машину не заметили.

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