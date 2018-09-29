В Башкирии загорелась городская свалка

– Это хранилище с комбинатной фабрики, - комментирует ситуацию муниципальный депутат Павел Косарев. Когда фабрика работала, тут свалки почти и не было. А фабрику сейчас не реконструируют и сюда всё вывозят, вываливают. Она зимой высыхает. Ветра начинают дуть, и весь пирит поднимает. И Калинино снег черным становится и дышать нечем. Тут вяс таблица Менделеева может быть. И это все горит, что с деревней-то будет?