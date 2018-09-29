В Башкирии загорелась городская свалка
Сегодня, 15:35ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: Скриншот видео Николая Бажина
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ЧП произошло в Сибае.
Несанкционированный полигон отходов загорелся сегодня, 29 сентября, на выезде из Сибая, возле деревни Калинино. О происшествии сообщила съемочная группа программы «По факту»(проект партии «Зеленые»). Сейчас они находятся на месте ЧП.
– Это хранилище с комбинатной фабрики, - комментирует ситуацию муниципальный депутат Павел Косарев. Когда фабрика работала, тут свалки почти и не было. А фабрику сейчас не реконструируют и сюда всё вывозят, вываливают. Она зимой высыхает. Ветра начинают дуть, и весь пирит поднимает. И Калинино снег черным становится и дышать нечем. Тут вяс таблица Менделеева может быть. И это все горит, что с деревней-то будет?
Пожар до сих пор не потушен.
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