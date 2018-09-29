В Башкирии из-за штормового ветра снесло кровлю школы
Сегодня, 15:55ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: пресс-служба МЧС РБ
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ЧП произошло в Нуримановском районе республики.
Вчера, 28 сентября, из-за сильного ветра была повреждена часть кровли здания школы в селе Новый Субай Нуримановского района. К счастью, на момент ЧП в школе не было занятий, и никто из учеников и преподавателей не пострадал.
-По состоянию на 11.00 часов 29 сентября силами подрядной организации ООО «Оникс» совместно с хозяйственными работниками школы восстановительные работы завершены, сообщили в МЧС республики.
Напомним, в Башкирии на 29 сентября объявлено штормовое предупреждение, возможны порывы ветра до 18-23 м/с.
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