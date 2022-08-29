В Башкирии дикие медведи растерзали домашних животных

В республиканском Минприродопользования отмечают, что часто молодые особи в поисках еды покидают территорию лесных массивов. Подобные случаи регистрировались на территории озера ранее. В ведомстве подчёркивают, что животных ни в коем случае нельзя подкармливать и подпускать к себе слишком близко.