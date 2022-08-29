В Башкирии дикие медведи растерзали домашних животных

Двух коров в Белорецком районе республики растерзали дикие медведи. Об этом сообщает сообщил глава Серменевского сельсовета Аетбай Аюпов в своих соцсетях.
По словам Аюпова, медведи напали на домашних животных неподалёку от деревни Хусаиново и в окрестностях села Отнурок. На фотографиях, опубликованных чиновником, тела двух животных лежат в лужах крови с многочисленными ранами.
Аюпов также призвал местных жителей проявить бдительность при передвижении по близлежащим территориям.
Напомним, ранее медведя заметили близ озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. В настоящий момент разыскивают инспекторы Минэкологии. Предположительно, двухлетний медведь проник в курортную зону через дырку в заборе.
В республиканском Минприродопользования отмечают, что часто молодые особи в поисках еды покидают территорию лесных массивов. Подобные случаи регистрировались на территории озера ранее. В ведомстве подчёркивают, что животных ни в коем случае нельзя подкармливать и подпускать к себе слишком близко.