В Башкирии дикие медведи растерзали домашних животных

В Башкирии дикие медведи растерзали домашних животных
В Башкирии дикие медведи растерзали домашних животных
Вчера, 21:35ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О гибели крупного рогатого скота в результате нападения хищников в Белорецком районе республики сообщает глава Серменевского сельсовета Аетбай Аюпов

Двух коров в Белорецком районе республики растерзали дикие медведи. Об этом сообщает сообщил глава Серменевского сельсовета Аетбай Аюпов в своих соцсетях.

По словам Аюпова, медведи напали на домашних животных неподалёку от деревни Хусаиново и в окрестностях села Отнурок. На фотографиях, опубликованных чиновником, тела двух животных лежат в лужах крови с многочисленными ранами.

Аюпов также призвал местных жителей проявить бдительность при передвижении по близлежащим территориям.

Напомним, ранее медведя заметили близ озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. В настоящий момент разыскивают инспекторы Минэкологии. Предположительно, двухлетний медведь проник в курортную зону через дырку в заборе.

В республиканском Минприродопользования отмечают, что часто молодые особи в поисках еды покидают территорию лесных массивов. Подобные случаи регистрировались на территории озера ранее. В ведомстве подчёркивают, что животных ни в коем случае нельзя подкармливать и подпускать к себе слишком близко.

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