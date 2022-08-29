Сезон Банного окончен: жителей Башкирии и Челябинской области напугал медведь

«Я даже предполагаю, что он брат или сестра прошлогодних медвежат. В прошлом году она, скорее всего, родила ещё и выгнала тех двоих, которых уже поймали и увезли в Челябинский зоопарк, и этот тоже подрос. Пора добывать пищу и выживать самостоятельно. Увы, таковы законы природы. Беда в том, что, скорее всего, история будет иметь продолжение и через год-два ситуация повторится в точь-в-точь», - прогнозирует он.