Катамаран с семьей из трёх человек перевернулся на Павловском водохранилище Башкирии

Напомним, что в минувшее воскресенье двое отдыхавших на Нугушском водохранилище были госпитализированы в результате столкновения двух катеров. Примечательно, что пассажиры одного из катеров скрылись с места происшествия — в настоящий момент их разыскивает полиция.