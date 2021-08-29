«Она была невинна»: подруга убитой девочки из Башкирии вступилась за её честь

«Она была невинна»: подруга убитой девочки из Башкирии вступилась за её честь
«Она была невинна»: подруга убитой девочки из Башкирии вступилась за её честь
Вчера, 13:45ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Следком
Односельчанка 15-летней девушки, о трагической гибели которой стало известно вчера, поделилась в беседе с корреспондентом Mkset своими воспоминаниями о погибшей и подробностями о происшедшем.

- В соцсетях начали писать гадости о Наташе (все имена в тексте изменены – ред.), но это всё ерунда. В основном защитники её убийц пытаются спекулировать на том, что она оказалась одна в доме со взрослыми парнями, но никто же не знает, как это произошло, - возмущенно возразила односельчанка погибшей девочки Алиса, которая старше её на два года.

По ее мнению, Наташу, скорее всего, чем-то опоили или усыпили внимание комплиментами, обещанием посмотреть какое-то интересное видео и т.д.

- Да мало ли что это могло быть!.. Просто она ошиблась в людях, которые показывали себя не теми, кем являются на самом деле. Она была еще, по сути, наивным ребенком в 15 лет. И я точно знаю, что она была невинна. И мне даже страшно представить, как она могла просить этих скотов пожалеть её, говорила, что она девственница, а эти уроды ржали над ней… Просто в голове не укладывается!.. – горюет об утрате подруга убитой девочки.

Напомним, об исчезновении Наташи стало известно утром 27 августа. Она не пришла домой накануне с празднования дня рождения знакомых в селе Питяково Бирского района. Мать девочки обратилась за помощью в полицию. К сожалению, вскоре, в ходе поисков следователи и полицейские обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в яме в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Полиции довольно быстро удалось задержать подозреваемых – жителей того же села Питяково в возрасте 21-го и 24-х лет. Оба молодых человека уже сознались в убийстве школьницы.

Как следует из сообщений пресс-службы МВД по РБ и рассказов односельчан, 26 августа взрослые парни присоединились к компании подростков, которые справляли день рождения на улице. Один из парней позвали юную компанию продолжить праздник у него дома. Пока не сообщается, чем именно компания занималась в доме старших приятелей. Но в итоге, когда подростки разошлись по домам, Наташа по какой-то причине задержалась. Парни изнасиловали её и задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме, расположенной в лесополосе.

Расследование дела взято на контроль прокуратурой Башкирии, а также лично главой следкома России Александром Бастрыкиным.

Ведется следствие.

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