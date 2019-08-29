В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели двух девочек в аварии

Накануне, 28 августа, смертельное ДТП произошло в Тумазинском районе Башкирии. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, ДТП случилось на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы, ближе к поселку Нижнетроицкий. Предположительно водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Его автомобиль слетел с дороги в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.

Прямо на месте происшествия погибли ехавшие на заднем сиденью две девочки в возрасте 4 и 6 лет, которые ехали без детских кресел и не были пристегнуты. Взрослые – 34-летний мужчина и 24-летняя женщина из города Октябрьского были госпитализированы с травмами.

Известно, что водитель в этом году был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.