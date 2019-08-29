В Башкирии молодая женщина заявила об исчезновении ребенка

Сегодня, 29 августа, в полицию обратилась 29-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района с сообщением об исчезновении ее маленького сына. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Известно, что мальчику всего 1 год и 2 месяца. Он пропал прямо из своей комнаты предположительно ночью или рано утром. По крайней мере, отсутствие ребенка обнаружила утром мать, по ее словам, когда заглянула в его комнату.