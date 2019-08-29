В Башкирии молодая женщина заявила об исчезновении ребенка
Вчера, 17:53ПроисшествияТатьяна МайороваФото: МВД по РБ
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ЧП произошло в Дюртюлинском районе республики.
Сегодня, 29 августа, в полицию обратилась 29-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района с сообщением об исчезновении ее маленького сына. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Известно, что мальчику всего 1 год и 2 месяца. Он пропал прямо из своей комнаты предположительно ночью или рано утром. По крайней мере, отсутствие ребенка обнаружила утром мать, по ее словам, когда заглянула в его комнату.
Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции, местные жители и волонтеры – всего свыше сотни человек.
Отрабатываются несколько версий исчезновения мальчика. Не исключается возможность похищения ребенка. Следком возбудил уголовное дело.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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