Стали известны подробности исчезновения годовалого ребенка из дома в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения маленького ребенка из дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.

Напомним, исчезновение мальчика его 29-летняя мать обнаружила сегодня утром, когда зашла к нему в комнату. В тот момент было примерно 5.30 утра.

Поскольку малышу всего лишь 1 год и 2 месяца вариант, что он самостоятельно ушел куда-то, исключается. По одной из версий, ребенка могли похитить злоумышленники.

В семье есть еще один ребенок в возрасте пяти лет.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа от следкома и МВД, а также оказывают содействие сотрудники МЧС. С матерью мальчика работают психологи.

На поиски малыша в округе вышли около ста человек, включая полицию, местных жителей и волонтеров.

Расследование взял под свой особый контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления Башкирии Валерий Липский.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего малыша, просят позвонить в дежурную часть Отдела полиции по Дюртюлинскому району по телефону +7 (34787) 2-10-02 или в полицию с мобильного телефона по номеру 102.