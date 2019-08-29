СК проверяет данные об оставленном в бэби-боксе ребенке в Пермском крае

Как пишет properm.ru , в скором времени следователи начнут проведение проверки, цель которой - установить все детали случившегося. По итогам проверочных мероприятий в установленном законом порядке примут соответствующее процессуальное решение, уточнили представители пресс-службы СУ СК региона.

Уточняется, что ребенка оставили 27 августа примерно в 21:00. Ребенок доношенный, находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время девочка проходит медицинское обследование, после этого органы опеки получат необходимую документацию для будущего устройства ребенка в новую семью.