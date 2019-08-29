Фото: pxhere.com
СК проверяет данные об оставленном в бэби-боксе ребенке в Пермском крае
Вчера, 17:52Происшествия
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В следственном управлении Следственного комитета по Пермскому краю была организована проверка по факту сообщений в медиа, появившихся 27 августа. Речь идет о том, что в бэби-боксе, находящемся в Индустриальном районе, неизвестные оставили новорожденную девочку.
Как пишет properm.ru, в скором времени следователи начнут проведение проверки, цель которой - установить все детали случившегося. По итогам проверочных мероприятий в установленном законом порядке примут соответствующее процессуальное решение, уточнили представители пресс-службы СУ СК региона.
Уточняется, что ребенка оставили 27 августа примерно в 21:00. Ребенок доношенный, находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время девочка проходит медицинское обследование, после этого органы опеки получат необходимую документацию для будущего устройства ребенка в новую семью.
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