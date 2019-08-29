Поиски ребенка в Башкирии: по одной из версий мать могла инсценировать его похищение

Участники поисков годовалого Тимур Хабирова, об исчезновении которого в шесть часов утра заявила его мать, периодически публикуют информацию в соцсетях. Невооруженным глазом видно, что история исчезновения малыша начала обрастать досужими домыслами. Тем не менее и такая информация тоже заслуживает внимания.

«Комсомольская правда» сообщила, что, по одной из версий, мать малыша сама могла передать его неустановленному пока лицу и инсценировать похищение.

Известно, что у 29-летней женщины изъяли все средства связи. Оперативники проводя допрос женщины. Есть информация, что она не самым лучшим образом относилась к воспитанию детей, могла их оставит надолго с посторонними людьми.

Тем временем полицейские местные жители прочесали уже все окрестности, а сотрудники МЧС помогли проверить водоемы. По неподтвержденной официально информации, была обнаружена лопата и куртка матери ребенка. Эта информация дала повод предположить, что мать могла нечаянно убить ребенка, а потом постаралась скрыть следы преступления.

Напомним, ЧП произошло в селе Исмаилово Дюртюлинского района. Об исчезновении ребенка заявила его 29-летняя мать. Женщина жила с двумя детьми – пятилетней дочкой и сыном в возрасте 1года и 2 месяцев.

После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле у исполняющего обязанности руководителя следственного управления Башкирии Валерия Липского.