Подробности резни в суде в Уфе: участник голодовки у «Белого дома» попал к психиатрам

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 августа в здании Верховного суда республики произошло ЧП. Мужчина, который участвовал в заседании по гражданскому делу, связанному с продажей квартиры, практически сразу после того, как вышел из зала суда, изрезал себя лезвием бритвы. Рана пришлась на живот. Предположительно таким образом он решил привлечь внимание к себе и своей проблеме, но свести счеты с жизнью вряд ли планировал.

Медиакорсети стало известно от источника, близкого к ситуации, что речь идет о жителе Кугарчинского района республики Викторе Головине. Именно он ранее устроил голодовку прямо у Белого дома. Виктор приехал на своем автомобиле в Уфу из села Мраково и несколько дней находился на самодельной лежанке на тротуаре напротив Дома Республики, устроив таким образом одиночный пикет. Автомобиль он украсил плакатами и черным флагом. Медиакорсети Виктор Головин рассказал тогда, что протестует "против судебного произвола и беспредела властей".

По его словам, в 2015 году он купил дом у бывшего заместителя главы районной администрации Анатолия Иванова. Вскоре выяснилось, что в доме невозможно жить - он был в аварийном состоянии. Известно, что мужчина проживает с пожилой 87-летней матерью.

– Мы обращались в Кугарчинский межрайонный суд с иском о расторжении договора купли-продажи дома, однако суд принял решение в пользу Иванова, - пояснил Головин.

Судя по трагическим событиям, развернувшимся в Верховном суде вчера, данная инстанция оставила в силе решение районного суда не в пользу Головина.

Известно также, что сам 58-летний Виктор Головин, помимо всего прочего, является инвалидом второй группы. Сразу после случившегося в суде ЧП его доставили в Городскую клиническую больницу №22, где оказали всю необходимую медпомощь. Для дальнейшего обследования мужчину направили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в Базилевку.