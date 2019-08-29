Девочка из Уфы стала жертвой своего отчима-азиата
Вчера, 17:07ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Мужчина несколько лет насиловал падчерицу.
Следком возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Средней Азии, который в течение нескольких лет насиловал дочку своей жены из Уфы. Подробности сообщили в Следственном комитете.
Как следует из материалов дела, мать пострадавшей девочки сама обратилась в полицию с заявлением о возмутительном поведении мужа по отношению к ее дочери.
По уточненным данным, подозреваемый задержан. Следствие продолжается.
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