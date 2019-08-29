Девочка из Уфы стала жертвой своего отчима-азиата

Следком возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Средней Азии, который в течение нескольких лет насиловал дочку своей жены из Уфы. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Как следует из материалов дела, мать пострадавшей девочки сама обратилась в полицию с заявлением о возмутительном поведении мужа по отношению к ее дочери.