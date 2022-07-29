В поселке Урман в Башкирии мужчина серьезно пострадал от взорвавшегося снаряда

Поселок Урман известен всей России из-за истории 11-летней давности. Тогда он действительно прогремел на весь мир. 26 мая 2011 года из-за неосторожного обращения со снарядами во время погрузки сдетонировал один из них и по цепной реакции начались взрывы, череда которых не стихала пять дней, при этом разлетаясь в разные стороны и повреждая строения.