В Башкирии мужчина после убийства 19-летней девушки писал сообщения от ее имени

В Башкирии мужчина после убийства 19-летней девушки писал сообщения от ее имени
В Башкирии мужчина после убийства 19-летней девушки писал сообщения от ее имени
Вчера, 19:08ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: СКР по Башкирии
Девушка вышла из дома 7 июля и не вернулась домой. После мама погибшей получала сообщение о решении дочери уехать в Ишимбай к молодому человеку, однако позже выяснилось, что переписку с женщиной вел 23-летний житель Салавата.

Так, 23-летнего жителя Салавата подозревают в убийстве 19-летней девушки, о пропаже которой родственники заявили еще в начале июля. По информации пресс-службы СК Башкирии, 7 июля девушка вышла из дома и не вернулась, однако сообщила матери, что уехала в Ишимбай и будет жить там вместе с молодым человеком. Спустя время девушка перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что сообщения от имени жертвы писал 23-летний подозреваемый. По данным следствия, 7 июля он пригласил 19-летнюю девушку на природу под предлогом собрать клевер, а именно в поле в Стерлитамакском районе недалеко от деревни Новофедоровское.

— Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушке. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого обвиняемый спрятал тело, накрыв стеблями растений и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако, впоследствии избавился от него, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Отмечается, что 23-летний мужчина изначально отрицал свою причастность к исчезновению девушки, однако после предъявленных доказательств сознался в преступлении и указал местоположение тела 19-летней девушки. Кроме того, обвиняемый заявил, что преступление он совершил из-за неприязни к женщинам после не сложившихся отношений в прошлом.

Так, отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). На данный момент по решению суда он находится под стражей.

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