В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика

ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии на 1531 км трассы Самара-Уфа. По информации ГИБДД по Башкирии грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 53-летнего уфимца сбил пешехода, который пересекал проезжую часть не в установленном месте.
Погибшим оказался 52-летний житель ХМАО. Он скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В ГИБДД уточнили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Ведется разбирательство.
За сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и девять получили травмы. Вторым погибшим стал мотоциклист, погибший в столкновении с иномаркой