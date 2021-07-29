В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика

В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика
В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика
29 июля, 11:12ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в одежде без светоотражающих элементов.

ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии на 1531 км трассы Самара-Уфа. По информации ГИБДД по Башкирии грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 53-летнего уфимца сбил пешехода, который пересекал проезжую часть не в установленном месте.

Погибшим оказался 52-летний житель ХМАО. Он скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В ГИБДД уточнили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Ведется разбирательство.

За сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и девять получили травмы. Вторым погибшим стал мотоциклист, погибший в столкновении с иномаркой

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