В Башкирии 16-летнего парня подозревают в грабеже на полмиллиона рублей и избиении

В Башкирии 16-летнего парня подозревают в грабеже на полмиллиона рублей и избиении
В Башкирии 16-летнего парня подозревают в грабеже на полмиллиона рублей и избиении
29 июля, 15:10ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: СУ СКР по РБ
По версии следствия юный житель Октябрьского не только ограбил почтальона, но и избил женщину в доме, где проживал.

В отношении 16-летнего жителя Октябрьского возбуждено уголовное дело по подозрению в преступления, предусмотренного пп. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере.

Следствие полагает, что 23 июля 2021 года около 11.20 часов парень заметил как 34-летняя почтальон разносит пенсию по квартирам и не преминул напасть на нее в подъезде. Он нанес женщине множественные удары по голове, после чего похитил сумку с половиной миллиона и скрылся. Подозреваемый пытался уничтожить улики – сжечь сумку женщины и свою олимпийку, но сделать этого должным образом не смог.

Задержали подозреваемого уже через несколько часов, при нем обнаружили и награбленное. Женщина опознала обидчика, а в ходе допроса подросток под тяжестью собранных доказательств сознался в содеянном. Тогда же и выяснилось, что грабеж он совершил в доме, в котором проживает.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению продолжаются и сейчас.

– В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью. В ходе расследования будут исследованы жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи подозреваемого и проверена полнота принимаемых мер органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. – сообщают в пресс-службе СК по Башкирии.

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