В Уфе автобус «Башавтотранса» с пассажирами врезался в столб и дерево

Сегодня, 29 июля, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы. Об этом сообщили очевидцы в группе «Моя Уфа» в соцсети ВКонтакте.

Автобус, следовавший по 51-му маршруту, внезапно потерял управление и врезался сначала в столб, а потом в дерево.

По предварительным данным, в салоне находились 10 пассажиров, четверым из них понадобилась медицинская помощь.