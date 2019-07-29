В Уфе автобус «Башавтотранса» с пассажирами врезался в столб и дерево
Вчера, 18:05ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Моя Уфа/ ВКонтакте
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Часть пассажиров получила травмы.
Сегодня, 29 июля, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы. Об этом сообщили очевидцы в группе «Моя Уфа» в соцсети ВКонтакте.
Автобус, следовавший по 51-му маршруту, внезапно потерял управление и врезался сначала в столб, а потом в дерево.
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По предварительным данным, в салоне находились 10 пассажиров, четверым из них понадобилась медицинская помощь.
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Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.
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