В США жертвами стрельбы на фестивале стали три человека

По словам сотрудника муниципального совета Гилроя Диона Бракко, в результате стрельбы погибли не менее трех человек. Еще 12 гостей фестиваля получили ранения. Об этом информирует RNS.

Бракко назвал произошедшее «ужасом». Чиновник поблагодарил полицейских, которые смогли задержать стрелка, за их работу. Между тем сотрудники правоохранительных органов США не исключают, что подозреваемый мог действовать не один. Поиски возможных подельников мужчины продолжаются.