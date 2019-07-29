В Башкирии полицейские обнаружили в горах 14 пропавших туристов

Информация о пропаже группы туристов, состоящей из 14 человек, в том числе из четверых детей, поступила в отдел МВД РФ по Абзелиловскому району 28 июля. МЧС-ники передали, что группа, изначально состоящая из 18 жителей Челябинской области, отправилась на хребет Крыктытау.

Однако к месту сбора дошли только четверо из них, а остальные 14 заблудились в темноте. Об этом они смогли сообщить по мобильной связи, только вновь поднявшись на вершину горы.