В Башкирии полицейские обнаружили в горах 14 пропавших туристов
Поисковые мероприятия полицейских и спасателей сегодня помогли обнаружить 14 пропавших туристов в Абзелиловском районе.
Информация о пропаже группы туристов, состоящей из 14 человек, в том числе из четверых детей, поступила в отдел МВД РФ по Абзелиловскому району 28 июля. МЧС-ники передали, что группа, изначально состоящая из 18 жителей Челябинской области, отправилась на хребет Крыктытау.
Однако к месту сбора дошли только четверо из них, а остальные 14 заблудились в темноте. Об этом они смогли сообщить по мобильной связи, только вновь поднявшись на вершину горы.
Получив координаты звонившего, спасатели и полицейские направились на поиски туристов. Из-за темного времени суток горного и лесного массивов поиски были затруднены. Несмотря на это, поисковая группа справилась со своей задачей, и в пять утра туристы оказались в пункте сбора. Никто из туристов не пострадал.