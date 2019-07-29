В Башкирии на трассе иномарке в ДТП срезало часть салона, водитель погиб
Вчера, 12:10ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
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Водитель и пассажирка второго автомобиля госпитализированы.
Накануне, 28 июля, серьезное ДТП произошло на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы в Туймазинском районе Башкирии.
Как рассказал в своем блоге глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, столкновение произошло на 44-м километре. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.
В итоге почти весь перед и левую сторону салона иномарки Nissan Note срезало как ножом, водитель погиб на месте. Во втором автомобиле - Kia Spectra - водитель и пассажирка получили травмы. Они госпитализированы.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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