В Башкирии на трассе иномарке в ДТП срезало часть салона, водитель погиб

Как рассказал в своем блоге глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, столкновение произошло на 44-м километре. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.

В итоге почти весь перед и левую сторону салона иномарки Nissan Note срезало как ножом, водитель погиб на месте. Во втором автомобиле - Kia Spectra - водитель и пассажирка получили травмы. Они госпитализированы.