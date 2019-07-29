Радий Хабиров попросил проанализировать и узнать, от чего гибнут люди в водоемах

В сегодняшнем правительственном совещании председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории Башкирии. По его словам, за минувшую неделю в республике зафиксировано 212 пожаров. Огонь унес жизни четверых людей, двоих удалось спасти. В Бурзянском и Зилаирском районах зарегистрированы лесные пожары.

- В связи со стабилизацией в республике ситуации с пожарами, 25 июля отменен особый режим, введенный 30 апреля в Лесном фонде за исключением территорий 8 муниципальных районов. Указанный режим продолжает действовать в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Учалинском и Хайбуллинском районах, - сообщил руководитель ведомства.

По данным Фарита Гумерова, за прошедшую неделю было 13 случаев падения с высоты. 4 человека погибли. В шести случаях падения с высоты пострадали дети, четверо из них были госпитализированы.

На водных объектах республики, согласно докладу председателя Госкомитета, зафиксированы 13 происшествий. С начала года число таких происшествий достигло 89. С начала года утонули 30 человек, это на троих погибших меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фарит Гумеров также сообщил, что 25 июля спасатели получили 40 звонков о смоге от жителей разных муниципалитетов республики.

- В пробах атмосферного воздуха, отобранных Центром мониторинга окружающей среды Башгидромета, превышение предельно допустимой концентрации по продуктам горения не выявлено, - уточнил он.

В докладе чиновника также сообщалось, что 28 июля в Гафурийском районе была повреждена кровля Центральной районной больницы на площади 30 кв.м. Кроме того, порывами ветра повреждена кровля частного жилого дома в Мелеузовском районе на площади 17 кв.м. По обоим объектам аварийно-восстановительные работы будут проведены сегодня.

Врио главы республики Радий Хабиров попросил подчиненного к концу купального сезона разделить случаи гибели в водоемах по причинам.