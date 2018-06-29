Вылет в Анталью из Уфы задержали на семь часов

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Туристам обещали вылет в 07:05.
Рейс из Уфы в Анталию задерживается более чем на семь часов, сообщается на сайте международного аэропорта Уфы.
В Турцию не могут вылететь около 220 пассажиров. Их предупредили, что самолет должен был вылететь в 07:05. Компания задержала прибытие самолета в Уфу, и в город не могут вернуться туристы из Турции.
Пассажирам предоставили горячее питание. Регистрация на рейс началась.
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