Вылет в Анталью из Уфы задержали на семь часов

Рейс из Уфы в Анталию задерживается более чем на семь часов, сообщается на сайте международного аэропорта Уфы.

В Турцию не могут вылететь около 220 пассажиров. Их предупредили, что самолет должен был вылететь в 07:05. Компания задержала прибытие самолета в Уфу, и в город не могут вернуться туристы из Турции.