В Уфе за утрату доверия уволили зампреда регионального госкомитета по ЧС

Заместитель председателя Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям внесла недостоверные данные об утверждении комиссией госкомитета ее кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Также женщина не отобразила в справке о доходах сведения об аренде ею жилой квартиры.

Прокуратура потребовала уволить злоумышленницу, но та уклонялась от применения дисциплинарной ответственности и длительное время находилась в отпуске в связи с нетрудоспособностью, в течение которого предпринимала попытки уволиться по собственной инициативе.