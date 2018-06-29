В США местным жителем убиты пять журналистов, еще 20 ранены

Стрельба произошла в городе Аннаполис, в столице штата Мэриленд. Убийцу задержали почти сразу же. Им оказался местный житель, ранее обвинявший газету в клевете Джэррод Уоррен Рамос. Его личность установить было нелегко. Для того, чтобы полиция его не поймала по отпечаткам, он поранил свои подушки пальцев. Правоохранительным органам пришлось устанавливать личность напавшего с помощью современных технологий. Во время обыска, в здании редакции было обнаружено взрывное устройство.

Несмотря на то, что была версия теракта, спецслужбы заявили, что стрельба была лишь «местным локальным инцидентом». Все крупные издания страны после случившегося позаботились о предосторожности и взяли здания под охрану.