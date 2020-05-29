В Подмосковье арестовали женщину с крупной партией наркотиков

Как сообщает газета “ Известия ”, злоумышленницей оказалась жительница Раменского городского округа. По результатам экспертизы было установлено, что в четырех свертках находился героин.

В ходе допроса она призналась, что организовала тайники для сбыта веществ. По названным ую адресам были обнаружены еще свертки с наркотиками.