В Подмосковье арестовали женщину с крупной партией наркотиков
Вчера, 15:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Подмосковье арестовали женщину с 31 свертками наркотиков. Еще пять свертком нашли в тайниках.
Как сообщает газета “Известия”, злоумышленницей оказалась жительница Раменского городского округа. По результатам экспертизы было установлено, что в четырех свертках находился героин.
В ходе допроса она призналась, что организовала тайники для сбыта веществ. По названным ую адресам были обнаружены еще свертки с наркотиками.
Против жительницы подмосковья возбудили дело о незаконном сюыте наркотиков. Проводится проверка.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей